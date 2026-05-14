Tko je ukrao pauna na Praznik rada? Policija je brzo pronašla neobičan plijen i vratila ga vlasniku

Neobična i nesvakidašnja krađa dogodila se na slavonskobrodskom području još na Praznik rada. Policija je kradljivcu prekrasne ptice ušla u trag i jučer dovršila krim-istraživanje.

Tereti ga se za kazneno djelo teške krađe jer je provalio zaključana vrata kako bi ukrao pticu. Inače, cijene odraslog pauna kreću se od 100-tinjak pa do 1000 eura za rijetke vrste.

“Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe.

Naime, policija sumnjiči 20-godišnjaka da je tijekom 1. svibnja, na području u nadležnosti rada policijske postaje, nasilno otvorio zaključana vrata gospodarske zgrade (vlasništvo 49-godišnjaka) te iz unutrašnjosti otuđio (mužjaka) pauna.

Policijski službenici su otuđenog pauna pronašli kod osumnjičenog, oduzeli i vratili vlasniku. Protiv 20-godišnjaka slijedi posebno izvješće kao dopuna kaznenoj prijavi”, ističu u policiji u srijedu, piše Danica.hr.