FOTO Ujutro će biti potrage za automobilima

Obilan snijeg koji je prekrio Sarajevo pretvorio je gradska naselja u bijele prizore kakvi se rijetko viđaju. Parkirališta su gotovo neprepoznatljiva, a brojni automobili u potpunosti su zatrpani snijegom, pa će vlasnicima ujutro biti pravi izazov uopće ih pronaći.

Na pojedinim lokacijama vozila su nestala pod debelim snježnim pokrivačem, a vide se tek obrisi krovova ili retrovizora. Snijeg je prekrio i prilazne putove, zbog čega se očekuju poteškoće pri čišćenju i izlasku iz naselja.

Građane ujutro čeka dugotrajan posao otkopavanja automobila, dok se vozačima savjetuje dodatni oprez i strpljenje. S obzirom na količinu snijega koja je pala tijekom noći, jasno je da će normalizacija prometa i svakodnevnih aktivnosti potrajati.

Sarajevo se tako probudilo u pravoj zimskoj idili, ali uz probleme koji uvijek dolaze s obilnim snježnim padalinama.