FOTO Torcidaši uskočili u veštite pa otišli u HNK Split

U splitskom kazalištu večeras je održana još jedna izvedba operete Kraljica lopte, i to na poseban datum – na 115. rođendan Hajduka. Prigoda je dodatno obojila atmosferu u gledalištu, gdje se uz ljubitelje kazališta našao i velik broj navijača bijelih.

Predstava je izvedena u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a večer je protekla u znaku spoja kulture i sporta – dvije snažne odrednice splitskog identiteta. Opereta, koja tematizira nogometnu strast i duh grada, na simboličan je način obilježila obljetnicu kluba koji već više od stoljeća zauzima posebno mjesto u srcima Splićana.

Posebnu pozornost privukli su pripadnici Torcide, koji su ovu svečanu večer odlučili obilježiti dolaskom u kazalište – mnogi od njih u odijelima i svečanim kombinacijama, pokazujući kako navijačka strast i kulturna scena mogu ići ruku pod ruku. Njihova prisutnost dala je dodatnu simboliku cijelom događaju, potvrđujući koliko je Hajduk duboko utkan u sve pore gradskog života.

Publika je izvođače nagradila dugotrajnim pljeskom, a večer u HNK-u još jednom je pokazala kako Split zna na poseban način slaviti svoj klub – dostojanstveno, emotivno i s ponosom.