FOTO Sve više 'divljine' na Trstenik. Ovaj dio kao da ne pripada Splitu

Prostor nekadašnjeg ugostiteljskog objekta Cox u uvali Trstenik pretvoren je u improvizirano dvorište prepuno starih stolica, suncobrana, dasaka, odbačenih rekvizita i raznobojnih dekoracija. Mjesto koje je nekad bilo uređeni lokal uz šetnicu danas više nalikuje na spoj skladišta, radionice i privremenog kampa.

Na fotografiji se vidi kaotična scena koja je iznenadila mnoge prolaznike. Jedan čitatelj javio nam je: “Često prolazim preko Žnjana, sve je uređeno i lipo, a kad dođem do bivšeg Coxa ka da si doša u cigansko naselje”

Cox je, podsjetimo, bio jedini objekt koji je preživio veliku čistku i rušenje kafića na ovom području. U međuvremenu je staklena fasada, čini se, postala prostor koji je netko samovoljno prisvojio.