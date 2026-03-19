FOTO Sve hitne službe sjurile do Lazarice, evo što se događa

Nešto prije 16 sati, sve hitne službe zauzele su mjesto kod Lazarice, što je uznemirilo brojne građane u prolazu. Dva vatrogasna vozila, policijsko vozilo i vozilo hitne pomoći parkirali su kod Lazarice, a devet vatrogasaca bacilo se na posao.

Povratnu informaciju o tome gdje je nastao problem još nemamo, ali prema prvim informacijama građana na mjestu događaja doznajemo da je do intervencije došlo zbog pritužbi na osjet dima iz obližnjih poslovnih prostora.

Više informacija uskoro.