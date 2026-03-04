FOTO Svaki muškarac bi trebao obratiti pažnju na ove prizore u Marmontovoj

Povodom deset godina Marša za prava žena u Splitu na Marmontovoj ulici postavljena je izložba plakata s fotografijama s prethodnih marševa. Izložba će biti otvorena do nedjelje, 8. ožujka u podne, kada će započeti ovogodišnji marš. Okupljanje sudionica i sudionika najavljeno je u srijedu u 12 sati.Tea Bošković iz udruge Domine istaknula je kako izložba predstavlja presjek desetogodišnje borbe i javnog djelovanja žena u Splitu."Pred nama nije samo deset plakata, pred nama je deset godina izlazaka na ulicu, poruka podrške i otpora te borbe. Na ovim plakatima su fotografije s prethodnih marševa koje pokazuju što smo proteklih godina gradile i branile, ali i što i dalje gradimo i branimo. Na njima vidimo trag, lica i trenutke koji su oblikovali feminističku prisutnost u javnom prostoru našeg grada", kazala je Bošković.
Dodala je kako ovogodišnja poruka marša „Ja sam Dalmacija“ nije samo slogan, nego izjava pripadanja, hrabrosti i otpora.
Đordana Barbarić naglasila je kako je cilj marša da iskustva i zahtjevi žena postanu dio javnih politika.
"Željele smo da ono što živimo, mislimo i osjećamo uđe u politike ove zemlje. Važno je istaknuti i koliko sporo dolazi do promjena. Prošlo je više od 115 godina otkako su žene u Americi prvi put izašle na ulice, a desetljeća su bila potrebna da se zahtjevi pretoče u institucije i zakone. Govoreći o prošlosti, zapravo govorimo o budućnosti djevojčica koje će se roditi ovog ožujka, travnja i svibnja", poručila je Barbarić.
