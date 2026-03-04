FOTO Svaki muškarac bi trebao obratiti pažnju na ove prizore u Marmontovoj

Dodala je kako ovogodišnja poruka marša „Ja sam Dalmacija“ nije samo slogan, nego izjava pripadanja, hrabrosti i otpora.

Đordana Barbarić naglasila je kako je cilj marša da iskustva i zahtjevi žena postanu dio javnih politika.

"Željele smo da ono što živimo, mislimo i osjećamo uđe u politike ove zemlje. Važno je istaknuti i koliko sporo dolazi do promjena. Prošlo je više od 115 godina otkako su žene u Americi prvi put izašle na ulice, a desetljeća su bila potrebna da se zahtjevi pretoče u institucije i zakone. Govoreći o prošlosti, zapravo govorimo o budućnosti djevojčica koje će se roditi ovog ožujka, travnja i svibnja", poručila je Barbarić.