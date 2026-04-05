FOTO Splitska katedrala prepuna vjernika na Uskrs. Pogledajte kako je bilo

Na svetkovinu Uskrsnuća Gospodinova, 5. travnja, u splitskoj prvostolnici svetoga Dujma, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio je svečano misno slavlje, a u koncelebraciji su bila četiri svećenika: generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Franjo Frankopan Velić, katedralni župnik don Ante Mateljan, nadbiskupov tajnik don Renato Pudar i don Tomislav Čubelić, nekadašnji katedralni župnik.

Nadbiskup je u homiliji govorio o Uskrsu kao središnjem događaju kršćanske vjere koji daje smisao ljudskom životu i svakoj patnji, istaknuvši kako uskrsnuće nije teorija koju treba dokazivati, nego stvarnost koja se susreće i svjedoči. Osvrnuo se na evanđeoski prizor praznoga groba, naglasivši kako prvi svjedoci ne razumiju odmah što se dogodilo, nego tek postupno ulaze u otajstvo vjere. U tom je kontekstu istaknuo kako „uskrs ne počinje potpunim razumijevanjem, nego korakom vjere“, naglasivši da prazan grob ne daje gotove odgovore, nego postavlja pitanja koja vode prema susretu sa živim Kristom. Podsjetio je kako je u središtu kršćanske vjere upravo taj susret, jer „u središtu uskrsne vjere nije grob, nego živi Krist“, a ne tek uspomena ili znak.

Razvijajući tu misao, nadbiskup je govorio o teškoći prihvaćanja uskrsnuća, istaknuvši kako ni prvi učenici nisu odmah povjerovali, nego su prolazili kroz sumnju, zbunjenost i razočaranje. U tome je prepoznao snažnu poveznicu s današnjim čovjekom koji, unatoč napretku znanosti i tehnologije, često ostaje zatvoren za otajstvo vjere jer prihvaća samo ono što može dokazati i kontrolirati. Istaknuo je kako „uskrsnuće ne dolazi kao teorija, nego kao susret“, te upozorio da suvremeni čovjek ponekad lakše prihvaća beznađe nego nadu jer se boji razočaranja i odgovornosti koju vjera nosi. U tom je kontekstu istaknuo kako „bez istine uskrsnuća ne znamo čemu bi vjera služila“, naglasivši da vjera u uskrsnuće nije bijeg od stvarnosti, nego njezin najdublji smisao.

U završnom dijelu homilije nadbiskup je naglasio kako uskrsnuće ne uklanja patnju, ali joj daje novo značenje, istaknuvši da „uskrs ne obećava život bez križa, ali jamči da križ nema zadnju riječ“. Podsjetio je kako Krist dolazi s ranama, ne brišući križ, nego ga preobražavajući, čime pokazuje da smrt nije kraj, nego prijelaz u puninu života. Pozvao je vjernike da ne ostanu na riječima, nego da vlastitim životom svjedoče uskrsnu radost i nadu, osobito kroz ljubav koja ide do kraja. Zaključio je poticajem da vjera u uskrsnuće postane konkretna snaga života, naglasivši kako „vjera u uskrsnuće nije bijeg od života, nego njegov najdublji odgovor“.

Nakon misnoga slavlja, na kojem je liturgijsko pjevanje predvodio Mješoviti prvostolni zbor sv. Dujma pod ravnanjem kapelnika maestra don Šime Marovića, župnik don Ante je, čestitavši najprije svima okupljenima Uskrs, blagoslovio košarice s jelom koje su donijeli vjernici. Na kraju mise, kojoj je prisustvovao splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, otac nadbiskup je još jednom svima čestitao Uskrs te udijelio svečani uskrsni blagoslov.