FOTO Split Night Half: Žnjan zasjao pod zvijezdama na prvom noćnom splitskom polumaratonu

Splitska plaža Žnjan 9. kolovoza 2025. postala je središte sportskog spektakla i prave ljetne razglednice grada. U organizaciji Split Marathona, s početkom u 22:00 sata, održan je prvi noćni Splitski polumaraton – Split Night Half.

Točno u 22:00 sati kroz ciljnu ravninu protrčalo je 450 trkača iz čak 28 zemalja, čime je događaj već u svom prvom izdanju dobio međunarodni karakter.

Utrke su se održavale na dionicama od 5, 10, 15 i 21 kilometar, a svaki kilometar bio je ispunjen glasnim navijanjem i podrškom građana i turista.

Preuređeni Žnjan, obasjan reflektorima i uokviren zvjezdanim nebom, pružio je nezaboravan prizor i atmosferu.