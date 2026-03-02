FOTO Splićani se zaputili prema benzinskim crpkama prije utorka. Što će biti s cijenama goriva?

Szabó Szabolcs, viši potpredsjednik MOL Grupe za upravljanje lancem vrijednosti u rafinerijskom poslovanju, upozorio je da sukob s Iranom dodatno destabilizira već nestabilno tržište goriva.

Iako se naša regija ne opskrbljuje kroz Hormuški tjesnac, posljedice bi se mogle osjetiti jer bi na svjetskom tržištu moglo nestati čak 20 posto ukupnog izvoza dizela.

Istaknuo je da europsko, a posebno srednjoeuropsko tržište, već oskudijeva dizelom, pri čemu je Bliski istok drugi najvažniji dobavljač nakon SAD-a. Svaki manjak mogao bi dovesti do znatnog rasta cijena.

Naglasio je da je smanjenje rizika moguće jedino kroz diverzifikaciju izvora i pravaca dobave te poručio da će MOL Grupa nastaviti osiguravati dovoljne količine goriva za regiju po povoljnim cijenama.

Na splitskim pumpama nema velike gužve, ali neki su ipak odlučili do kraja napuniti rezervoar.