FOTO Smeće, smrad, mutni ljudi i ženski vriskovi: Ovo su prizori iz zgrade u elitnom splitskom kvartu, stanovnici su očajni

Cijena kvadrata uz more na Splitu već godinama obara sve rekorde i mnogi bi pomislili da ne postoji metar građevinskog zemljišta u Splitu koji se nije izgradilo i da ne postoji kuća uz more koja se nije pretvorila u luksuzni prostor.

No, prvi red do mora na Zenti već više od 20 godina stoje dvije napuštene građevine koje su postale izvor ozbiljnih problema za stanovnike kvarta.

Prostor koji je očito trebao postati stambeni kompleks, danas je divlje odlagalište otpada i utočište beskućnika, a prizori koje smo vidjeli u jednoj od zgrada su nadrealni. Prvi red do mora u Splitu - ruševine u kojima spavaju beskućnici i ovisnici u stotinama kilograma smeća koje donose.

Stanari Zente kažu da se iz unutrašnjosti objekata širi nepodnošljiv smrad u ljetnim mjesecima, a prostor oko zgrada prepun je raskopanih vreća smeća.

Situacija je, kažu, izmakla kontroli, pa se mnogi više ne osjećaju sigurnima u vlastitim kućama. U nekoliko objekata u blizini je provaljeno, a stanovnici kvarta se boje za sigurnost svojih domova i svoje djece.

Dvije ruševine u srcu luksuznog kvarta

Sporne zgrade nalaze se u Spinčićevoj ulici, u neposrednoj blizini lučice Zenta i samo nekoliko minuta hoda od plaža Firule i Žnjan. Iako okružene luksuznim nekretninama i restoranima koje posjećuju i visoki državni dužnosnici, te su dvije ruševine postale mrlja na slici inače uređenog kvarta.

Prema riječima stanara, zgrade su napuštene više od 20 godina, a s vremenom su se u njih uselili nelegalni stanari. U početku je problem bio estetske naravi, no posljednjih godina prerastao je u sigurnosno i sanitarno pitanje.

Nekoliko desetaka metara od hotela s pet zvjezdica i elitnog splitskog restorana su prizori kao iz filmova - madraci, zastori i misteriozni stanari ruševina zbog kojih strahuju stanovnici kvarta.

Prizori su nadrealni

Jure Brekalo koji živi u neposrednoj blizini sve je odavno prijavio sanitarnoj inspekciji, državnoj inspekciji i Gradu Splitu. Grad mu nije mogao pomoći - zgrade su u privatnom vlasništvu i ostaje tek šansa da će reagirati sanitarna inspekcija ukoliko prepozna da su sporne zgrade izvor zaraze i ugroze za stanovnike.

Naša ekipa se popela u jednu od zgrada sa sugovornikom. Zgrade su pune smeća, fekalija i otpadaka. U njima živi pet šest, a ponekad desetak ili više osoba, koje su prostor podijelile improviziranim zastorima i zavjesima. Prizori u zgradi su jezivi, kao i miris – okolo su boce s urinom, izmet, pribori za drogiranje.

"Smrad je nesnosan, osobito ljeti", govori nam Brekalo.

Policija je dolazila nekoliko puta i legitimirala osobe koje je zatekla. Bilo je tu i hrvatskih i stranih državljana, govori nam.

Susjedi policiju zbog incidenata zovu sve češće, a jednom prilikom su čuli jezive ženske vriskove u zgradi. Policija je, kažu došla, ali nitko ne zna što se kasnije događalo.

Brekalo je u zgradi bio nekoliko puta i snimao stanje, a njegovi susjedi u smeću beskućnika i narkomana prepoznali su stvari i odjeću koja im je ukradena ispred njihovih kuća.

Nakon medijske pažnje – još gore stanje. I nitko ništa ne poduzima

Prema riječima stanara, situacija se pogoršala nakon što su lokalni mediji prije godinu dana pisali o problemu, jer su se tada počele pojavljivati i nove osobe.

“Kao da je članak postao pozivnica. Nitko nije reagirao, ni Grad ni komunalne službe. Ljetos ih je bilo dosta u zgradi, a jedan tip je čak stavio vrata i pored svog skrovišta napisao broj telefona. Mediji nam za sada odnemažu, jer je očito dosta beskućnika i ovisnika zahvaljujući medijima - saznalo za ove objekte", kaže nam Brekalo.

Stanovnici Zente apeliraju na gradsku upravu i nadležne institucije da što prije poduzmu konkretne mjere i zatvore napuštene objekte.