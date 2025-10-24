FOTO Seve se rasplakala na sceni: "Kad sam otišla iz Splita imala sam 19, bio je rat..."

Prije početka koncerta u svom rodnom gradu, Severina se zajedno s bendom pomolila iza bine, a emotivni trenutak publika je mogla pratiti uživo na velikom ekranu.

Nešto prije 21 sat pjevačica je izašla na pozornicu i koncert započela poznatim stihovima pjesme „Brad Pitt“ – „Ovo će biti dobra noć, predosjećam.“

Nakon nekoliko izvedenih hitova, Severina se obratila publici riječima:

„Dobra večer, gospodo, dobra večer, djeco draga. Kad ja kažem ekipa poludi, vi vrištite! Idemo, da se čuje sve do Zagreba!“

Publika je odgovorila gromoglasnim vrištanjem, a dvoranom su potom odjeknule „Paloma“ i „Prva djevojka“.

Atmosfera je bila euforična, a publika — svih generacija — pjevala je svaku pjesmu uglas.

Najemotivniji trenutak večeri dogodio se kada je Severina, prije nego što je zapjevala „Dalmatinku“, zastala i obrisala suze.

„Imala sam samo 19 godina kad sam otišla iz ovog grada. Bio je rat“, rekla je drhtavim glasom, a publika ju je nagradila dugim pljeskom i uzvicima podrške.

U tom trenutku cijela je dvorana zapjevala s njom, pretvarajući pjesmu u zajedničku ispovijest i emotivni hommage Splitu.