FOTO Rekordni vodostaj Jadra, pogledajte kakva je situacija nakon katastrofalne kiše

Obilne kiše koje su jučer pogodile šire splitsko područje dovele su do povijesnog rasta vodostaja rijeke Jadro. Noćas u 02:30 sati izmjereno je čak 175 centimetara, što je najviša razina otkad postoje mjerenja i time je srušen rekord iz prosinca 2004. godine, kada je vodostaj iznosio 173 centimetra.

Sustav praćenja tijekom noći bilježio je neprekidan porast. Prvo je premašena razina pripremnog stanja na 140 centimetara, zatim su ubrzo dosegnute redovne mjere na 150 centimetara, a potom i izvanredne mjere na 160 centimetara. Kada je Jadro prešao 170 centimetara, proglašeno je izvanredno stanje, no vodostaj se nastavio dizati sve dok u ranim jutarnjim satima nije dosegnuo 175 centimetara.

