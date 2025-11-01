FOTO Prometni redari jutros masovno kažnjavaju vozače oko groblja Lovrinac

Jutros se u Splitu ponavlja već dobro poznati prizor s blagdana Svih svetih – tisuće građana pohrlile su na groblje Lovrinac kako bi zapalili svijeće i položili cvijeće na grobove svojih najmilijih, a prometni kolaps oko groblja postao je gotovo neizbježan. I dok su mnogi vozači pokušavali pronaći bilo kakvo slobodno mjesto za parkiranje, splitski prometni redari nisu mirovali – kazne su se dijelile na sve strane.

Gužve, nervoza i kazne

Od ranog jutra kolone automobila stvarale su se na prilaznim cestama prema Lovrincu. Parking oko groblja već je u ranim satima bio popunjen, pa su mnogi građani vozila ostavljali uz rubove cesta, na nogostupima ili zelenim površinama, samo da bi na nekoliko minuta mogli obići grobove.

Međutim, prometni redari grada Splita jutros su pojačano obilazili područje i, prema dojavama građana, masovno ispisivali kazne za nepropisno parkiranje. Mnogi posjetitelji ostali su neugodno iznenađeni nakon povratka do svojih automobila, zatekavši kaznu pod brisačem.

"Svi znamo da je danas poseban dan i da je gužva neizbježna, ali mogli su imati malo razumijevanja. Nismo ovdje došli na zabavu, nego zapaliti svijeću roditeljima", kazala nam je ogorčena čitateljica koja je kaznu dobila parkiravši uz cestu nedaleko groblja.

Tradicionalni problemi bez rješenja

Blagdan Svih svetih svake godine donosi iste prometne probleme u Splitu, posebice na Lovrincu, gdje kapacitet parkirališta jednostavno ne može zadovoljiti ogroman broj posjetitelja. Grad i prometne službe obično pozivaju građane da koriste javni prijevoz, no mnogi se ipak odlučuju doći automobilom – što dovodi do gužvi, nervoze i, očito, kazni.

Mnogi se danas pitaju – je li zaista potrebno strogo kažnjavati vozače baš na dan kada gotovo cijeli grad odlazi na groblje? Kako se čini, "mrtvi dan" na Lovrincu opet je za mnoge postao dan kazni.