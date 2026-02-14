FOTO Proglašena najkvalitetnija vina Dalmatinske zagore

Vino dalmatinsko ima jednu od najdugovječnijih tradicija u Europi, koja seže više od 2500 godina u prošlost, duboko isprepletena s poviješću, kulturom i gospodarstvom jadranskog krša. Vinogradarstvo na dalmatinskim otocima i obali započeli su stari Grci, a Rimljani su ga dodatno organizirali i unaprijedili. Triljsko naselje Čaporice oduvijek je poznato po "dobroj kapljici". Vino je, zbog izvanrednog položaja, mikroklime i bogata tla, izvrsne boje, okusa i mirisa, a zahvaljujući suradnji sa stručnjacima, iz godine u godinu i sve kvalitetnije, što prepoznaju i mnogobrojni turisti.Vrhunsku kapljicu izbirljivo nepce - lako prepozna. Osobito sljubljeno s tradicionalnim jelima. S razlogom, dakako.Prije desetak godina započela je manifestacija‘Degustacija čaporskih crnih vina.’.Međutim razvojem GZ Čaporice,posebno Ustanove CEKOM 3lj počelo sejoš značajnije vrednovati kvaliteta vina.Naime,Ustanova CEKOM 3LJ i mali proizvođači vina iz Čaporica, uz pokroviteljstvo Grada Trilja, organizirali su manifestaciju ‘Čaše vina Dalmatinske zagore 2026. – istina u vinu, znanje u čaši’. Na manifestaciji je ocjenjivano 75 mladih vina, uglavnom iz Dalmatinske zagore, a sve u interesu podizanja kvalitete uzgoja i promocije domaćih vina. Sudjelovanje je bilo moguće s bijelim i crnim vinima proizvedenim od jedne ili više sorti grožđe.

Na samom početku, manifestacije, na kojoj se okupila 100-tinjak zaljubljenika u vinsku kapljicu nazočnim se obratila u ime organizatora ravnateljica ustanove CEKOM 3lj Jelena Ružić poželjevši svima dobrodošlicu, te se ujedno zahvalila svim sudionicima koji su se prijavili na sudjelovanje u ovoj manifestaciji.U ime Grada Trilja i saborskog zastupnika gradonačelnika Ivana Bugarina prigodno se obratio predsjednik gradskog vijeća Mirko Odrljin,

-Grad Trilj je ponosan na ovaj projekt koji je zahvatio ne samo triljski kraj nego i znatno šire .Svaki novi iskorak naše ustanove predstavlja nam zadovoljstvo jer ona tako ostvaruje svoju svrhu radi koje je osnovana. Grad je, naravno, stao iza ove priče o vinu. Nadam se da će stručnošću svojih zaposlenika i visokosofisticiranom opremom CEKOM 3LJ postati uistinu središte sve većeg broja proizvođača hrane i OPG-ova ne samo s triljskog već cijelog srednjodalmatinskog područja, pa o šire. Na tom putu moći će uvijek računati na potporu grada Trilja – istaknuo je mladi 26-godišnji Mirko Odrljin mag.ing.el,inače najmlađi predsjednih gradskog vijeća u Hrvatskoj.

Svoj pozdravni govor u ime znanstveno stručne podrške održala je i dr.sc. Ivana Alpeza, voditeljica Laboratorija za senzorna ispitivanja te izaslanice Ravnatelja HAPIH-a Osijek. Ona je u svom obraćanju navela:

-Ne sjećam se da smo prije imali vina kakva imamo danas.Svjedočimo da uslijed promjene klime i načina uzgoja imamo vina sve sjevjernije.Od srca čestitam na odazivu na ovakve manifestacije,a posebno je ovdje lijepo vidjeti ženska lica,te se iskreno nadam kako će ih u dogledno vrijeme biti sve više.Za kraj bi navela jednu staru izreku”Ako želiš biti sretan jedan dan popij bokal vina,ako želiš biti sretan cijeli život zasadi vinograd”-istaknula je Alpeza

Kratko tematsko stručno predavanje o bolesti vinove loze održao je izv.prof.dr.sc Mario Bjeliš dekan Agromediteranskog fakulteta u Splitu

Na čelu stručnog povjerenstva za ocjenjivanju kvalitete uzoraka vina bio je dipl.ing. Marko Šuste, predavač na Agromediteranskom fakultetu u Splitu.U svom izlaganju objasnio je metodu organoleptičke (senzorne) analize uzoraka dostavljenih na manifestaciju ‘Čaše vina Dalmatinske zagore’. Ujedno je i pojasnio metodu ocjenjivanja i bodovanja zaprimljenih uzoraka temeljem kojih su određeni i proglašeni pobjednički uzorci.

‘Jako sam zadovoljan rezultatima. Na ovoj manifestaciji, koja se prije nije zvala ovako, radimo već godinama i surađujemo s čaporičkim vinarima i CEKOM-om Trilj i vidimo definitivno napredak iz godine u godinu. Naravno, samo ocjenjivanje je pokazalo da imamo značajan udio uzoraka s manama i upravo zato je naš zadatak, kao Agromediteranskog fakulteta da napravimo iskorak po tom pitanju i organiziramo nekakvo cjeloživotno učenje ili tečajeve za naše mlade vinare koji će sutra upravo te probleme koji su im se javili u vinima riješiti kroz takve oblike edukacija. Optimist sam i mislim da će ova priča ići na sve veći i veći nivo, koji zaslužuje’, kazao je Šuste.

Na kraju vinske fešte uslijedila je dodjela priznanja za najkvalitetnija vina.Zanimljive su bile i nagrade,a to su čaše na drvenom stalku s ugraviranim zanimljivim natpisima.

Za najuzorniju čuvaricu vinograda i konobe priznanje je dobila Marina Ivandić.U kategoriji bijelih vina tri vinara za svoja vina podjelili suprvo mjesto

. Ivan Sarač, Dalibor Kovačić i Ivan Jukić,.U kategoriji crnih vina,treće mjesto i nagradu “Druga pratilja bačve” dobio je vinar Ivan Jukić.Nagradu”Prva pratilja bačve”podjelili su Nikola Pavić i Joško Kovačić.Najkvalitetnije vino u ovoj kategoriji dolazi iz Čaporica s vinograda mladog vinara Ivana Sarača.

‘Zadovoljstvo je biti među boljim vinarima u selu i okolici. Ovo je nastavak tradicije koju su započeli pokojni pradjed i djed, zatim otac i sada ja. zahvaljujemo svima koji su nam pomogli i prijateljima koji potegnu kada treba pomoć u vinogradu, jer je teško uskladiti posao i hobi vinarstvo. Zahvaljujemo i ustanovi CEKOM Trilj i Sveučilištu u Splitu koji su nam omogućili da na jednom ovakvom profesionalnom nivou dobijemo uvid u proizvod koji radimo’, kazao je Ivan Sarač,inače ova obitelj sada ima 13 tisuća posađenih loza s namjerom daljnjeg širenja.

Između sudionika i ljubitelja edukativne materije o dobrim vinima, nazočili su ravnatelj županijske razvojne agenice RERA Jozo Sarač s suradnicima, dekan cetinskog dekanata i župnik crkve Sv. Mihovila arkanđela u Trilju don Slavko Volarević, zamjenik ravnateljice Ustanove CEKOM 3Lj Ivan Šušnjara. Moderator programa je bio Ante Botić.

Na samom kraju nazdravljalo se domaćim vinima, proizvedenima na tradicionalni način uz stručnu pomoć.Uz prigodni domjenak razvila se zanimljiva priča i komentirale se ocjene svih vina.Naime, pod istaknutim šiframa koje su znali samo vlasnici vinskih uzoraka sva vina dobila su ocjene iz kojih se moglo vidjeti što je potrebno u daljnjem usavršavanju.Ova lijepa triljska priča o vinu i vinogradarstvu kažu organizatori ide dalje i širi se izvan okvira Dalmacije.Već su počele priprema za maniferstaciju 2027 godine.