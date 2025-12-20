FOTO Prizori požara u Trogiru: lica građana govore više od riječi

Jutros je u Ulici Matije Gupca u Trogiru izbio požar, a na teren su odmah izašli vatrogasci. Petra Brkan, fotografkinja Gradskog radija Trogir, zatekla se na mjestu događaja i zabilježila teške prizore – zabrinuta lica građana, vatrogasaca, policije i hitne pomoći.

U gašenju sudjeluje 31 vatrogasac s 7 vozila, a srećom, nema ozlijeđenih. Dio grada trenutno je bez struje.

Na mjestu događaja bili su i gradonačelnik Trogira Ante Bilić te njegov zamjenik Viktor Novak, prateći situaciju i koordinaciju intervencije.