FOTO Prag je prepun hrvatskih navijača, naši Dalmatinci su obišli kultno mjesto

Uoči sutrašnje kvalifikacijske utakmice između Hrvatske i Češke u Pragu, skupina navijača iz Dalmacije iskoristila je priliku za posebno hodočašće – posjet pivnici U Fleků, mjestu gdje je osnovan HNK Hajduk Split.

Dok se Vatreni pripremaju za važan susret u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo, dalmatinski navijači okupili su se na povijesnoj lokaciji koja je duboko urezana u identitet Splita i hrvatskog nogometa.

“Bilo je posebno stajati na mjestu gdje je sve počelo. Osjećaš ponos, ali i neku vrstu obaveze – da nikad ne zaboravimo tko smo i odakle smo,” kazao je jedan od navijača koji je doputovao iz Splita.

Osim simboličnog posjeta, navijači su se družili s lokalnim Hrvatima i gostima iz drugih dijelova zemlje, stvarajući veselu atmosferu uoči sutrašnjeg dvoboja koji počinje u 20:45 sati.