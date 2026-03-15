FOTO Požar automobila na benzinskoj: Zaposlenici reagirali prije dolaska vatrogasaca

U poslijepodnevnim satima došlo je do požara osobnog automobila na benzinskoj postaji na makarskom području.

Prema informacijama iz vatrogasnog izvješća, dojava o požaru zaprimljena je u 16:55 sati, nakon čega su na intervenciju upućeni vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Makarska s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Vatrogasci su po dolasku na mjesto događaja zatekli djelatnike benzinske postaje koji su već uspjeli ugasiti požar na vozilu. Nakon toga su vatrogasci preventivno dodatno ohladili automobil kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre.

"Zahvaljujemo djelatnicima benzinske postaje na brzoj i pravovremenoj reakciji", poručuju vatrogasci.