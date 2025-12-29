Close Menu

FOTO Potresne fotografije sportaša koji je preživio komu: "Pravo čudo je što sam živ..."

Prekinuo je šutnju o teškoj nesreći koju je doživio 6. kolovoza na Tour de Pologneu

"Ovo je godina koju ću zauvijek pamtiti", tom je rečenicom Filippo Baroncini započeo svoju poruku na društvenim mrežama. Vozač UAE Team Emiratesa, momčadski kolega Tadeja Pogačara, prekinuo je šutnju o teškoj nesreći koju je doživio 6. kolovoza na Tour de Pologneu. Uz nekoliko fotografija oporavka pokazao je posljedice pada koji ga je ostavio u induciranoj komi, s potpuno razorenim licem i na rubu smrti.

Popis ozljeda bio je dug: slomljena ključna kost, oštećenje vratnog kralješka i teške ozljede lica. Zbog toga su liječnici odlučili staviti ga u sedaciju kako bi se izbjegli bilo kakvi nagli pokreti. Baroncini je u UAE Team Emirates stigao u siječnju 2024., nakon sjajne sezone 2023. u kojoj je osvojio Super 8 Classic Impanis. Prije nesreće slavio je i na Tour de Wallonie. Kao viceprvak svijeta do 23 godine iz 2021., činilo se da je spreman napraviti sljedeći korak u karijeri, piše Sportske novosti.

- Još uvijek se sjećam svakog detalja tog pada - rekao je za Sporzu.

- Na opasnom spustu bilo je puno šljunka u zavoju. Izgubio sam kontrolu i, nažalost, pao tamo gdje sam pao.

Još uvijek ne može gledati snimke tog dana:

- Kad vidim koliko mi je lice bilo unakaženo, ne mogu to podnijeti. Radim na tome s psihologom. Ako taj pad stalno nosim u glavi, neću moći nastupati.

 

 
 
 
 
 
Zahvalio je liječniku momčadi INEOS, koji je izvršio pritisak da se njegov prijevoz ubrza:

- Čeljust mi je bila slomljena, nos smrskan, a gotovo sam ostao slijep. Nos mi je bio slomljen, ali su naočale zaštitile oči. Nedostajalo je samo nekoliko milimetara da oslijepim.

- Otac i brat putovali su u Poljsku kako bi me danima gledali kako spavam u bolničkom krevetu - prisjetio se.

- Da sam mogao prije kome reći ocu da sam dobro, učinio bih to. Ali nisam bio u stanju.

Iz Poljske je prebačen u Milano, gdje je podvrgnut jedanaestosatnoj operaciji rekonstrukcije lica.

- Kad sam se probudio nakon dva tjedna, shvatio sam da je pravo čudo što sam još uvijek živ i što mogu vidjeti.

Postupno se vratio treninzima, prvo u bazenu, a zatim i na biciklu, s momčadi u Abu Dhabiju.

- Patim više nego drugi jer mi stanje još nije dobro, ali znam da moram biti strpljiv.

U pismu objavljenom na društvenim mrežama Baroncini je pisao o onome što ga je to iskustvo naučilo.

"To su trenuci koji te duboko obilježe, tijelo i dušu. Trenuci koji bole, ali nauče više od bilo koje pobjede. Pokazuju ti da je ono bitno ljubav obitelji, djevojke i prijatelja. Da je život lijep i da ga treba živjeti punim plućima, jer može nestati u jednom trenutku. Moj najveći strah nije bila bol niti slomljene kosti. Bio je to osjećaj da bih mogao ostaviti prazninu u svojoj obitelji. To je bio najteži udarac. Jer bol prolazi, rane zacjeljuju, ali pomisao da naneseš patnju onima koje voliš slama te iznutra."

"Danas dolazi novo rođenje. Ustajem tiho, s osmijehom. Jer i dalje radim ono što volim. Jer još uvijek imam glad, snove, put kojim trebam ići. Ne može zauvijek padati kiša. Vidimo se u 2026., s više hrabrosti nego prije", zaključio je.

