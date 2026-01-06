FOTO Poplave i klizišta u Hercegovini nakon obilnih kiša, vlasti u stanju pripravnosti

Obilne oborine koje su u posljednja 24 sata zahvatile Hercegovinu dovele su do plavljenja obiteljskih kuća i naselja, izlijevanja rijeka te aktiviranja klizišta, a najave novih, još intenzivnijih padalina dodatno zabrinjavaju stanovništvo i nadležne službe.

Stožer Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije sa sjedištem u Mostaru upozorio je da bi kiša koja se očekuje u iduća dva dana mogla znatno pogoršati stanje na terenu i izazvati nove izvanredne situacije.

Moguće i više od 200 litara kiše po četvornom metru

Prema aktualnim meteorološkim prognozama, na pojedinim lokacijama moglo bi pasti i više od 200 litara oborine po četvornom metru, što nosi visok rizik od bujičnih poplava, izlijevanja vodotoka i novih klizišta. Slične količine kiše zabilježene su u jesen 2024. godine, kada su posljedice u Bosni i Hercegovini bile tragične, a život je izgubilo 27 osoba.

Iz Civilne zaštite upozoravaju da intenzivne oborine mogu ugroziti život i zdravlje stanovništva, prouzročiti ozbiljne prometne poteškoće, dovesti do prekida u opskrbi električnom energijom te otežati ili onemogućiti pristup pojedinim naseljima.

Nadležnim službama i javnim poduzećima preporučeno je uvođenje povećanog stupnja pripravnosti, provedba preventivnih mjera te osiguravanje spremnosti ljudstva i mehanizacije za moguće hitne intervencije.

Rijeke rastu, proglašene mjere obrane od poplava

Agencija za vodno područje Jadranskog mora izvijestila je da se bilježi kontinuirani rast vodostaja svih rijeka u regiji. Redovna obrana od poplava proglašena je na rijekama Neretvi, Trebižatu, Buni i Radobolji, a zabilježena su i lokalna izlijevanja vodotoka te pojave bujičnih i urbanih poplava.

Više naselja i obiteljskih kuća već je poplavljeno. Vatrogasne postrojbe intervenirale su zbog prodora podzemnih i oborinskih voda u nekoliko mostarskih naselja, dok je u naselju Cim aktivirano novo klizište zbog kojeg je osam kuća ostalo odsječeno. Pod vodom se našlo i naselje Malo Polje.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine priopćilo je da će Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac u Mostaru osigurati privremeni smještaj građanima čiji su domovi ugroženi ili neupotrebljivi zbog obilnih padalina.