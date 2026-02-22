FOTO Pogledajte poruku koju je Torcida uputila navijačima Rijeke

Nogometaši Hajduka danas s početkom od 17:45 igra protiv Rijeke na Poljudu u okviru 23. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 0:0.

Nakon Torcidinih provokativnih pjesama, Armada je "odgovorila".

U 60. su minuti navijači Armade zapalili nekoliko baklji i potom ih bacali na teren i tartan stazu, utakmica je bila zaustavljena na dvije minute.

U 65. je minuti i Torcida izvadila pirotehnički arsenal i također zapalila baklje, dim se brzo razišao, a utakmica se neometano igrala. Uz to, istaknuli su poruku: "PERE LI VAS JET LAG ILI SU TO BATINE OD JUTROS?" referirajući se na mali broj Rijekinih navijača koji je stigao na Poljud.

Podsjetimo, Rijeka je u četvrtak igrala s Omonijom na Cipru.