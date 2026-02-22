FOTO Pogledajte kako je izgledao dolazak Armade

Uoči susreta 23. kola SuperSport HNL između Hajduka i Rijeke, policija je na naplatnoj postaji Dugopolje organizirano dočekala gostujuće navijače.

Pripadnici Armade pristigli su na izlaz s autoceste A1, gdje su ih policijski službenici prihvatili, obavili pregled te ih potom prepraćivali izravno prema stadionu Poljud.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske ranije su najavili poseban prometni režim. Od 14 sati na području naplatne postaje Dugopolje, kao i na cesti D1 te brzoj cesti u smjeru Klis – Solin, uvedena je posebna regulacija prometa, uz mogućnost potpunog zatvaranja pojedinih dionica.

Gostujućim navijačima preporučeno je da na Dugopolje dođu najkasnije do 15.45 sati, odnosno dva sata prije početka utakmice, kako bi im se mogao jamčiti pravovremeni ulazak na stadion.

Zbog očekivanih gužvi domaćim navijačima savjetovano je korištenje alternativnih izlaza s A1 – Prgomet, Vučevica i Bisko.

Susret na Poljudu zatvara 23. kolo prvenstva, a s obzirom na važnost utakmice i rivalitet dviju momčadi, očekuje se pojačan interes i dodatne prometne gužve u prilazu gradu.