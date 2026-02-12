FOTO Pogledajte kako izgleda katolički susret za upoznavanje: Srcolov(m)ka privukla brojne mlade

Tradicionalni valentinovski susret Hrvatskog nadzemlja pod nazivom „Srcolov(m)ka“ održan je u srijedu 11. veljače u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, gdje je privukao velik broj posjetitelja.

Središnji dio večeri bile su „ljubavne spajalice“, format upoznavanja u kojem se kandidati međusobno upoznaju kroz razgovor bez vizualnog kontakta, što je događaju dalo dodatnu dozu zanimljivosti. U programu su aktivno sudjelovale četiri djevojke i četvorica mladića, dok su organizaciju i videouratke pripremili sami članovi Hrvatskog nadzemlja.

Parovi koji su se međusobno odabrali nagrađeni su zajedničkom večerom, dok su ostali sudionici dobili utješne nagrade. Za glazbeni dio programa pobrinuo se bend Divinum Konkatedrala, dodatno pridonijevši ugodnoj atmosferi susreta.

Iz Hrvatskog nadzemlja najavljuju kako će se sljedeći susret održati 18. ožujka.