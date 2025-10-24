FOTO Ovo je prizor pred Severinin koncert na Gripama

Velika gužva i neuobičajen prizor obilježili su večerašnji koncert Severine na splitskim Gripama. Dok su se stotine ljudi gurale pred ulazom u dvoranu, jedan vozač Mercedesa pokušao je automobilom prići bliže objektu – i zaglavio na stubama koje vode prema dvorani.

Istodobno, pred dvoranom se stvarala velika gužva — publika je u dugim redovima čekala ulazak, a mnogi su stigli iz okolnih gradova. Atmosfera je bila uzavrela, a navijački raspoložena publika već je prije koncerta pjevala Severinine hitove.

Severina se večeras vraća pred splitsku publiku s koncertom kojim obilježava više od 30 godina karijere, a očekuje se da će u dvorani biti više tisuća posjetitelja.