FOTO Ovo je najtraženiji frajer u Splitu. Svi ga traže, a on se umiva, sunča i ne doživljava nikoga

U ranojesensko jutro, dok se Split polako prazni od turista i gradske gužve gotovo da više nema, jedan stanovnik i dalje vlada centrom grada — Toma, crno-bijeli mačak s Trumbićeve ulice.

Dok su kafići na Rivi poluprazni, turisti koji su još ostali u gradu imaju samo jedan plan: naći Tomu.

„Gdje je onaj mačak s Rive?“ čuje se na engleskom, njemačkom, talijanskom. Neki dolaze samo zbog njega, jer Toma već ima svoju lokaciju na Google karti, uz gotovo savršenu ocjenu 4,9 i stotine oduševljenih recenzija.

Tomu odmah prepoznaju svi iako u gradu postoje tisuće crno bijelih mačaka. Kada ga vide, ljudi jednostavno znaju da je to on - gospodar Matejuške i Trumbićeve obale.

Gospodin s četiri noge

Toma, naravno, ni za koga ne mari. Dok ga stranci traže, on se mirno umiva pred svojim kutom, proteže na suncu i mjaukanjem daje do znanja tko je gazda.

Sedam godina već drži teritorij između Rive i Trumbićeve, s pogledom na more i grad koji se oko njega stalno mijenja — osim njega samog.

Elegantni, samouvjeren i pomalo nadmen — Toma je postao simbol Splita. Što je hladniji prema turistima koji ga slikaju, oni ga više vole. Izgleda da mu je dosta svega i da će zimu iskoristiti za odmaranje na zubatom suncu, a potom odlučiti hoće li se još jedno ljeto družiti s dosadnim ljudskim bićima koji mu isisavaju energiju.