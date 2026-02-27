FOTO Ove slike su nastale jutros, magla je okovala Brač

Iako prizor djeluje tipično zimski, brojke govore drugačije – proljeće je pred vratima.

Prema službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju je najviša dnevna temperatura zraka u Hrvatskoj dosegnula čak 21°C, izmjerena u Kninu. Gospić, Senj i Pazin bilježili su 19°C, dok su Šibenik, Dubrovnik, Rijeka, Ploče i Kaštela mjerili 18°C. Takve vrijednosti za kraj veljače jasno upućuju na stabilno i iznadprosječno toplo razdoblje.

Stabilno vrijeme nastavlja se i u petak. U većini krajeva prevladavat će pretežno sunčano, no na moru, osobito na sjevernom Jadranu, mjestimice je moguća magla koja se ponegdje može dulje zadržavati. Vjetar će biti slab ili će prevladavati tiho vrijeme. Minimalne jutarnje temperature kretat će se od -2 do 10°C, dok će najviše dnevne temperature uglavnom biti između 15 i 20°C.

Subota donosi vrlo slične prilike. I dalje stabilno, ali količina sunčanih sati ovisit će o trajanju magle i niskih oblaka, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, gdje se ponegdje mogu zadržati veći dio dana. Vjetar slab ili će biti tiho. Temperature ostaju u istom rasponu – jutarnje od -2 do 10°C, dnevne većinom od 15 do 20°C.

Vrlo slično vrijeme zadržat će se i tijekom nedjelje. Na moru će puhati slabo jugo, izraženije prema otvorenom, dok će u kopnenim krajevima prevladavati slab vjetar. Sunce će i dalje ovisiti o razvoju magle i niskih oblaka. Temperature bez većih promjena – jutra svježa, a dani ugodno topli.

Drugim riječima, iako jutra donose prizore magle poput onih podno Brača, dani sve više mirišu na proljeće.