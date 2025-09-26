FOTO Oštećen semafor u Kaštelima

U petak navečer nepoznati počinitelj oštetio je semafor u Kaštel Gomilici. Na fotografijama se vidi da je metalna konstrukcija na kojoj se nalazi tipka za pješake savijena i djelomično odlomljena.

Iako semafor i dalje radi te pokazuje svjetlosne signale, oštećenje bi moglo ugroziti sigurnost pješaka, osobito onih koji se oslanjaju zvučne signale za prelazak ceste.

Građani su zabrinuti jer je ovo frekventna prometnica kojom prolazi veliki broj automobila. Nadamo se da će odgovorne službe reagirati brzo i sanirati štetu.