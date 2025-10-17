FOTO Oproštaj u Podstrani: Gradonačelnik Splita došao na sprovod Stipe Legende

Na groblju u Podstrani danas je ispraćen Stipe Mikuličić, Splićanima i cijeloj Hrvatskoj poznat kao Stipe Legenda – čovjek koji je postao simbol splitskog duha, dobrog humora i vedrine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sprovodu su prisustvili brojni sugrađani, prijatelji i novinari koji su ga godinama susretali po ulicama Splita, a među njima je bio i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je došao odati počast čovjeku koji je, kako su mnogi rekli, “znao unijeti osmijeh u svaki kadar i svaku situaciju”.

Stipe Legenda bio je neizostavan lik splitske svakodnevice – uvijek spreman na šalu, razgovor i pozdrav, poznat po svom prepoznatljivom nastupu i iskrenoj životnoj radosti.

“Ja san doživotni prežident tombule!” – znao je često reći, a upravo ga je ta izjava zauvijek upisala u kolektivnu memoriju grada.

Njegovo lice postalo je poznato cijeloj Hrvatskoj, posebno nakon što je tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. godine spontano uletio u kadar iza novinarke Mirte Šurjak. Taj trenutak postao je viralan, a Stipe još jednom pokazao ono po čemu ga je Split volio – iskrenost, spontanost i humor bez kalkulacija.

Danas, dok su se u tišini Podstrane gasili posljednji oproštajni stihovi, mnogi su rekli da je otišao čovjek koji je znao nasmijati cijeli grad.