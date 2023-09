(FOTO) OLDTIMER SKUP U MAKARSKOJ Tradicionalno okupljanje vlasnika oltimera, građani uživali u prizorima

Tradicija oldtimer okupljanja u Makarskoj se nastavlja po 14. put i ove godine je okupila blizu 50 automobila koji ulaze u kategoriju starodobnih vozila. Vlasnici oldtimera došli su iz Slovenije, BiH a bio je primjerak s registracijom iz Makedonije te iz cijele Hrvatske.

Godinama ovaj događaj specifičan je po tome što povezuje priobalna mjesta i to od Makarske preko Tučepa, Podgore, Drvenika te je zadnja destinacija Gradac. Makarska je vrlo karakteristična zbog duge šetnjice koja je povezuju s ostalim mjestima uz obalu, tako je i ovaj oldtimer susret započeo upravo na zapadnom dijelu Makarske u parku s dugom šetnjicom i prekrasnim plažama.

Nakon okupljanja laganom vožnjom uglavnom uz obalu i to na prolazima na kojima inače nije dozvoljen promet, kolona oldtimera praćena oduševljnim reakcijama svih koji su se zatekli na plaži krenula je preko Tučepa do Podgore. Ispred Hotela Medora uz samu plažu parkirani oldtimeri bili prava atrakcija.

Uz jelo i piće na ovoj prekrasnoj lokaciji koja pruža savršen spoj mora i planina uslijedio je odmor i opuštanje. Vožnja je nastavljena također gdje je to god bilo moguće uz samo more i plažu preko Drvenika do parkinga u mjestu Gradac gdje je bio organiziran ručak za sve sudionike.

Svi koji su sudjelovali na 14. Oldtimer Skup Makarska složili su se da je ovaj susret privlačan po atraktivnim lokacijama, specifičnoj vožnji uz more i neobičnoj trasi po kojoj kolona oldtimera prolazi, ali najviše po druženju.

GALERIJA Kliknite za pregled