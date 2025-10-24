FOTO Ogromna je gužva na Gripama, pogledajte red na ulazu

Došao je i taj dan – večeras će Severina nastupiti pred domaćom publikom u splitskoj dvorani Gripe. Povratak u rodni grad za jednu od najuspješnijih hrvatskih glazbenica ima posebno značenje, budući da je upravo na istom mjestu 1993. godine prvi put izvela pjesmu Dalmatinka koja je obilježila početak njezine karijere.

Koncert u Splitu dio je velike dvoranske turneje tijekom koje je Severina rasprodala dvorane u gotovo svim većim hrvatskim gradovima. Nakon što je najavila koncerte u Zagrebu i Splitu, ulaznice su - planule. Interes publike bio je izniman – prvi koncert u zagrebačkoj Areni, zakazan za 7. studenoga, rasprodan je u samo deset dana, čime je postavljen novi rekord u prodaji za domaćeg izvođača. Zbog velikog interesa dodan je i drugi datum, 8. studenoga, za koji je preostale još malo ulaznica.

Veliko zanimanje izazvao je i splitski koncert. Organizatori su prošlog tjedna potvrdili kako je dvorana Gripe službeno rasprodana, a ulaznica za večerašnji nastup više nema.

„Najljepše je pivat u svom rodnom gradu, a pogotovo na Gripama, gdje sam i sama (od)gledala brojne koncerte odmalena, ali i gdje sam prvi put otpjevala Dalmatinku 1993. godine“, izjavila je Severina uoči večerašnjeg koncerta.

Publiku večeras očekuje presjek hitova iz cijele karijere – od ranih uspješnica poput Dalmatinke i Virujen u te do novijih pjesama s aktualnog albuma. S obzirom na atmosferu koja je pratila dosadašnje nastupe, očekuje se večer ispunjena emocijama, energijom i zajedničkim pjevanjem uz Severinine najveće hitove.