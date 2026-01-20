FOTO Obišli smo Matoševu u Splitu: Radovi u tijeku, ulica zatvorena za promet – do kraja tjedna sve bi trebalo biti gotovo

Danas smo obišli Ulicu Antuna Gustava Matoša u Splitu, gdje su u tijeku radovi zbog kojih je promet na tom potezu privremeno obustavljen. Kako su izvijestili iz Grada Splita, riječ je o zahvatu koji obuhvaća dionicu od križanja s ulicom Prilaz Vladimira Nazora do križanja s Ulicom Sedam Kaštela, a zbog radova će ulica nekoliko dana biti zatvorena za promet.

Radovi su započeli u ponedjeljak, 19. siječnja 2026. godine, dok je zatvaranje za promet krenulo istoga dana u 8.30 sati. Na terenu smo zatekli radnike i mehanizaciju, a dio ulice je ograđen i označen privremenom regulacijom, pa se vozače i pješake upućuje na dodatni oprez i poštivanje postavljene signalizacije.

Prema najavi iz Grada Splita, planirani završetak radova je u petak, 23. siječnja 2026. godine, što znači da bi do kraja tjedna sve trebalo biti gotovo i promet ponovno uspostavljen. Ipak, iz Grada napominju kako će u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi biti odgođeni.

Građanima se savjetuje da tijekom trajanja radova prilagode kretanje, koriste alternativne pravce te prate upute na terenu kako bi se izbjegle gužve i povećala sigurnost u zoni radova.