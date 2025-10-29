FOTO Nives Celzijus u dućanu pukle hlače na nezgodnom mjestu, pogledajte kako je reagirala

Nives Celzijus ponovno je nasmijala svoje pratitelje objavom koja je otkrila jedan duhovit trenutak iz njezine svakodnevice.

Tijekom odlaska u kupovinu doživjela je malu nezgodu – pukle su joj hlače!

Umjesto da situaciju sakrije, Nives ju je zabilježila kamerom i podijelila na društvenim mrežama, uz prepoznatljiv humor i dozu samoironije.

„Što će vam neprijatelji pored ovakvih prijatelja?“ napisala je uz video, pojašnjavajući kako je sreća u nesreći bila to što se nezgoda dogodila pred kraj radnog vremena, kada je u trgovini bilo manje ljudi.