FOTO Nives Celzijus u dućanu pukle hlače na nezgodnom mjestu, pogledajte kako je reagirala

Baš je peh

Nives Celzijus ponovno je nasmijala svoje pratitelje objavom koja je otkrila jedan duhovit trenutak iz njezine svakodnevice.

Tijekom odlaska u kupovinu doživjela je malu nezgodu – pukle su joj hlače!

Umjesto da situaciju sakrije, Nives ju je zabilježila kamerom i podijelila na društvenim mrežama, uz prepoznatljiv humor i dozu samoironije.

„Što će vam neprijatelji pored ovakvih prijatelja?“ napisala je uz video, pojašnjavajući kako je sreća u nesreći bila to što se nezgoda dogodila pred kraj radnog vremena, kada je u trgovini bilo manje ljudi.

