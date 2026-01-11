FOTO "Nemoguće je unajmiti opremu": Evo gdje su Dalmatinci koji nisu otišli na Kupres

Dok je dio Dalmatinaca ovih dana putovao prema Kupresu u potrazi za snijegom, drugi su zimski bijeg pronašli – u Lici. Zbog dobrih snježnih uvjeta, velik broj ljubitelja skijanja i sanjkanja zaputio se prema Mukinjama kod Plitvičkih jezera, jedinom skijalištu i sanjkalištu u tom dijelu Like.

Veliki interes najbolje se vidio već na parkiralištu, gdje su prevladavale registracije iz Splita, Zadra i Šibenika, što potvrđuje da je Lika ovih dana postala prava alternativa popularnijim skijalištima u Bosni i Hercegovini.

Gužve su bile takve da je iznajmljivanje skijaške opreme postalo gotovo nemoguće, pa su mnogi morali improvizirati ili se osloniti na vlastitu opremu. Unatoč tome, brojni posjetitelji nisu odustali od uživanja na snijegu, a Mukinje su se pokazale kao privlačno odredište za jednodnevni zimski izlet.

Snijeg, sunčano vrijeme i dobra atmosfera privukli su Dalmatince koji su željeli barem nakratko osjetiti pravi zimski ugođaj, bez dugih putovanja i velikih skijaških centara.