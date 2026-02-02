FOTO Navijači se skupljaju na Trgu bana Jelačića uoči dočeka rukometaša

Dva sata prije službenog početka dočeka rukometaša na Trgu bana Jelačića okupio se velik broj navijača.

Mnogi su ponijeli razne rekvizite - od zastava, do šalova i kapa s kockicama.

Podsjećamo, u 18 sati počinje službeni program, kojeg će voditi Maja Oštro Flis, Ines Goda Forjan i Milan Stjelja, poručili su iz Vlade Republike Hrvatske.

Iza 18:30 sati očekuje se dolazak hrvatske rukometne reprezentacije na pozornicu. "U skladu s izraženom željom Hrvatskog rukometnog saveza, glazbeni izvođači na dočeku su Zaprešić Boys, Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson", dodaju.