FOTO Na Poljudu je prava blagdanska atmosfera, pogledajte ovo

Hajduk danas s početkom u 15 sati dočekuje Vukovar 1991 na Poljudu u okviru 18.kola SuperSport HNL-a.

Posljednji susret jesenskog dijela sezone Bijeli dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice, s osvojena 34 boda, četiri manje od vodećeg Dinama koji ima i utakmicu više nakon što je jučer svladao Lokomotivu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Već satima prije početka utakmice prilazi Poljudu bili su ispunjeni bijelim dresovima, zastavama i pjesmom. Navijači su stizali iz svih dijelova Dalmacije-

Poljud je večeras zablistao u posebnom ruhu, onom koje se ne može izmjeriti rezultatom, već emocijom. Pravo blagdansko ozračje, u kojem su se nogomet i zajedništvo stopili u jedno.

Pogledajte prizore u fotogaleriji našeg Roka.