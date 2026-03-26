FOTO Na Plitvicama je pola metra snijega, slike su nadrealne

Zimski uvjeti zahvatili su područje Plitvičkih jezera, gdje je u okolici zabilježeno oko 50 centimetara snijega, dok nanosi na pojedinim mjestima dosežu i do metar i pol.

Na prometnicama se trenutno nalazi oko 10 centimetara snježnog pokrivača, što dodatno otežava prometovanje.

Prema dostupnim informacijama, područje je zahvatila mećava praćena jakim vjetrom i sitnim, suhim snijegom, što dodatno pogoršava uvjete na terenu i smanjuje vidljivost.

Temperature su se spustile na oko -2 stupnja Celzija.

Vozačima se savjetuje oprez i prilagodba uvjetima na cestama, osobito zbog snježnih nanosa i jakog vjetra.

