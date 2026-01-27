FOTO Na Jadranskoj magistrali uhvaćen Francuz (53) koji sa svojim magarcem Titanom putuje od Marseillea prema Indiji

Na magistrali u Baćini jutros je viđen 53-godišnji Francuz Jean-Ismael Rago, koji već više od tri i pol godine putuje iz Marseillea prema Indiji u društvu svog magarca Titana.

Neobičan prizor, zabilježen objektivom Leonarda Della Vege, privukao je pozornost prolaznika na rubu prometne ceste.

Rago je na put krenuo vođen željom za jednostavnijim životom, duhovnim mirom i dubljom povezanošću s Bogom. Kako ističe, putovanje mu je postalo svojevrsna molitva i prilika za osobni rast.

Cilj mu je stići do Mumbaija, a procjenjuje da će mu za to trebati između osam i deset godina.