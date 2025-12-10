FOTO Matea Dorčić s djecom izrađivala božićne ukrase

U Gradskom kotaru Gripe danas je održana božićna radionica na kojoj su djeca, uz pomoć mama i baka, izrađivala kuglice za bor. Radionicu je organizirao GK Gripe na čelu s predsjednikom kotara Karlom Pilkom (SDP), a događaj je protekao u blagdanskom ozračju i druženju najmlađih sa svojim obiteljima.

Radionici se pridružila i zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić, koja je zajedno s djecom izrađivala božićne ukrase. Iz kotara poručuju kako se nadaju da se i ona zabavila u kreativnom dijelu programa te da će kuglica koju je izradila, "kako je i red", pronaći mjesto na njezinu božićnom drvcu.

Organizatori su zahvalili udruzi ANA i njezinim voditeljicama, kao i Splitsko-dalmatinskoj županiji na potpori. Posebnu zahvalu uputili su i "Slasticama kod Mate", koje su se pobrinule za slatki dio druženja, te tvrtki "My way" d.o.o. na osvježenju za sudionike.

Iz GK Gripe najavljuju nastavak aktivnosti nakon blagdana. Sljedeći susret zakazan je za 7. siječnja 2026. godine, a svim građanima uputili su blagdansku čestitku uz poruku: sretni blagdani svima.