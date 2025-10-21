FOTO KLUB SPLIT Ostalo je još pet dana za prijavu na fotografski natječaj BAŠTINA

Još samo pet dana ostalo je za prijavu na fotografski natječaj 'BAŠTINA' raspisan u okviru ovogodišnjeg izdanja festivala fotografije Split Format u organizaciji splitskog Fotokluba. Iz Fotokluba Split kažu da su se na temu 'baština' odlučili jer baštinu praktički živimo i dišemo i gdje god da se okrenemo ona je tu – od arhitekture, spomeničke baštine do nematerijalne kulturne baštine – Sinjske alke, hvarske procesije Za križen, vodičkih Žudija, Maratona lađa na Neretvi, pokladnih ophoda Dida s Kamešnice, do gastronomske, enološke i često one zapostavljene – industrijske baštine.

Ujedno, tema baštine pritom nije samo okosnica natječaja i izložbe, već i cjelokupnog festivalskog programa – od radionica, predavanja i filmskih projekcija, preko edukativnih foto-safari šetnji, pa sve do popratnih događanja, koji će iz različitih perspektiva promišljati i aktualizirati pojam baštine. Otvorenje festivala planirano je za 14. studenoga otvorenjem izložbe finalista/kinja natječaja i proglašenjem pobjednika/ica, te će se predavanjima, radionicama i edukativnim šetnjama nastaviti tijekom cijelog produženog vikenda, od 15. do 18. studenog.

O pobjednicima natječaja odlučivat će međunarodni stručni žiri u sastavu: Ana Žanko (kustosica i predsjednica Fotokluba Split), Bella Rupena (kustosica i voditeljica Arhiva Tošo Dabac), Světlana Malina (kustosica i umjetnička direktorica festivala fotografije Fotograf Zone Festival u Pragu), Cosimo Pastore (talijanski fotograf i vizualni umjetnik) i Eleni Albarosa (talijanska fotografkinja i antropologinja).

Za prva tri mjesta osigurane su i vrijedne novčane nagrade – za 1. mjesto 600,00 eura, 2. mjesto bit će nagrađeno s 400,00 eura, a 3. mjesto s 300,00 eura.

Zato ne oklijevajte nego se prijavite – prihvaćaju se serije od 10 do 15 fotografija, ne starije od 2020. godine, a sve ostale detalje o uvjetima i načinu prijave možete pronaći na društvenim mrežama Split Formata i službenoj web stranici festivala www.splitformat.com

Program festivala realiziran je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Split, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice grada Splita.