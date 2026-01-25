FOTO Kiša, jugo i potop: Pogledajte atmosferu na tribinama na Poljudu

U teškim vremenskim uvjetima, uz snažno jugo i neprestanu kišu koja natapa travnjak i tribine, na Poljudu je završeno prvo poluvrijeme utakmice 19. kola u kojoj Hajduk zaostaje 2:0 protiv Istre. Potop nad Splitom dodatno naglašava sumornu sliku s terena i tribina.

Istra rano dolazi do prednosti i koristi zbunjenost domaće obrane, a drugi pogodak u prvom dijelu dodatno komplicira situaciju za Bijele. Hajduk pokušava preuzeti inicijativu, ali igra djeluje sporo i bezidejno, s puno poteškoća u kontroli lopte na teškom i klizavom terenu.

Vremenske prilike snažno utječu i na atmosferu na tribinama. Unatoč solidnom broju gledatelja koji su, bez obzira na jugo i kišu, došli na stadion, raspoloženje je vidljivo loše.