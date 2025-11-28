FOTO Je li vam nešto neobično na ovim fotografijama ispred Zare?

Danas je Crni petak, ali ispred Zare u Marmontovoj ulici nema nikakve gužve. Nema gužve ni unutra i takvo je stanje od ranih jutarnjih sati.

Gužve Crnog petka, izgleda, nema nigdje. U Splitu je u dućanima danas sve poprilično normalno. Ludilo Crnog petka, barem ako je suditi po trgovinama, ne postoji.

Ni na internetu nema kaosa

Zarina sniženja nekada su za djevojke i žene bila svojevrsni praznik, a fotografije nesnosnih gužvi obilazile su medije i društvene mreže. Toga više odavno nema - ne samo za Crni petak, nego i tijekom sezonskih sniženja. I Zarina web stranica radi neometano i artikala ima dovoljno, za razliku od prethodnih godina kada je vladao apsolutni kaos i kada su artikli nestajali prije nego bi uspjeli kliknuti.

Izgleda da je vrijeme slijepog obožavanje Zare i ogromnih gužvi prošlo.