FOTO Je li ovo najljepši prizor s Poljuda ikad?

Pored ovakvih trenutaka, tablice i statistike nisu važne

Na Poljudu se nakon utakmice dogodio prizor koji je zasjenio sve nogometne detalje i još jednom podsjetio zašto ovaj sport ima posebno mjesto u životima ljudi.

Nakon završetka utakmice, mladi navijač u bijelom dresu doživio je trenutak koji će pamtiti cijeli život. Trener Garcia prišao mu je i iskreno ga zagrlio.

Ubrzo su se pridružili i igrači. Livaja, zajedno s ostalim prvotimcima potpisao se na dres.

U tom trenutku više nije bilo važno tko je zabio gol, kakav je bio rezultat ni što piše na tablici.

Pogledajte ovo.

