FOTO I VIDEO Vukovarci poželjeli dobrodošlicu Torcidi i darivali bijele: "Dragim prijateljima iz HNK Hajduk..."

Subotnji prvenstveni ogled 9. kola HNL-a između Vukovara 1991 i Hajduka (15:45) pretvorio se u primjer istinskog sportskog zajedništva. Umjesto uobičajenih tenzija koje često prate susrete u HNL-u, domaćin je splitsku momčad dočekao s toplinom i gestama koje su oduševile nogometnu javnost.

Vukovarci su pripremili poseban prijem za goste iz Splita. Na svom profilu na Instagramu sportski direktor Hajduka Goran Vučević podijelio je emotivnu objavu neposredno prije početka utakmice. Delegaciji Hajduka domaćini su uručili simboličan dar – dres Vukovara 1991 i drvenu skulpturu Vukovarskog vodotornja, jednog od najprepoznatljivijih simbola hrvatskog otpora i snage iz Domovinskog rata.

Na skulpturi se nalazi ugravirana poruka: "Dragim prijateljima iz HNK Hajduk Split, a povodom naše prve prvenstvene utakmice, uz trajno sjećanja na gostovanje u Vukovaru."

Vučević je uz fotografiju poklona kratko napisao „Vukovar“ i dodao plavo i crveno srce – gesta koja je izazvala brojne pozitivne reakcije među navijačima.

Vukovarski vodotoranj, koji je tijekom opsade grada ostao stajati uspravno i postao simbol nepokolebljivosti, danas je obnovljen kao trajni podsjetnik na snagu i hrabrost grada.

Dodatno oduševljenje izazvala je i odluka vukovarskog kluba kojom su pokazali istinski smisao sportskog fair-playa. Iako u domaćim natjecanjima klubovi redovito ograničavaju isticanje navijačkih obilježja gostujućih klubova izvan njihovih sektora, Vukovar 1991 odlučio je napraviti iznimku.

Na službenim kanalima objavili su poruku kojom su gostima iz Splita otvorili vrata cijelog stadiona HNK Cibalia u Vinkovcima:

"Svim simpatizerima Hajduka koji ovaj vikend dolaze na dugoočekivano gostovanje, želimo dobrodošlicu. Obilježja kluba su dozvoljena na svim tribinama! Ugodan boravak u Slavoniji – i neka bolji pobjedi."