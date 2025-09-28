FOTO I VIDEO Velike pijavice na otvorenom moru i kod Dubrovnika, Meteoalarm upozorava na jače grmljavinsko nevrijeme

Plitka sredozemna ciklona utječe na vrijeme na Jadranu, donoseći promjenjivo i nestabilno vrijeme. U većem dijelu Dalmacije je pretežno oblačno, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima praćenima grmljavinom, osobito na otvorenom moru, otocima i jugu Dalmacije.

Na otocima su uz neverine zabilježene i pijavice – u ranim jutarnjim satima na Hvaru, a nešto kasnije i na Visu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pijavica je zabilježena i kod Dubrovnika:

Prema prognozi DHMZ-a, nestabilno vrijeme nastavit će se i u nastavku dana: očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, uz slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Maksimalna temperatura kretat će se između 23 i 25 °C.

Meteoalarm je izdao žuto upozorenje za područje Dalmacije zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Lokalno su mogući obilniji pljuskovi s količinom oborine većom od 30 mm te pojava pijavica na moru.

Građanima se savjetuje poseban oprez na izloženim područjima poput planina, šuma, livada i otvorenih terena. Upozorava se i na moguće prekide u aktivnostima na otvorenom zbog nepovoljnih vremenskih prilika.