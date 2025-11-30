FOTO I VIDEO Trakošćan se ovih blagdana pretvorio u pravu svjetlosnu bajku. Pogledajte kako izgleda

Dvorac Trakošćan ovih se blagdana pretvorio u pravu svjetlosnu bajku. Naša ekipa snimila je božićni ugođaj na jednom od najljepših hrvatskih dvoraca, koji je zasjao kao prvi "Dvorac svjetla" u Hrvatskoj.

Riječ je o impresivnoj večernjoj izložbi koja posjetitelje vodi kroz čarobnu priču isprepletenu poviješću, legendama i tisućama lampica. Romantična tvrđava iz 13. stoljeća, nekadašnji dom plemićke obitelji Drašković, noću poprima sasvim novo lice – osvijetljene zidine i park stvaraju atmosferu nalik prizorima iz božićnih filmova.

Posebnu pažnju privlače svjetlosne instalacije koje oživljavaju legende Trakošćana. Veličanstveni zmajevi, plemeniti vitezovi, konji i mistična bića obavijaju dvorac u priči koja spaja romantiku, lovačke tradicije i plemićki sjaj. Organizatori ističu kako je cilj pružiti doživljaj koji će jednako oduševiti djecu i odrasle, a sudeći po prizorima koje smo zabilježili, posjetitelji izlaze očarani.

Izložba je otvorena do 11. siječnja 2026. godine, a radno vrijeme je od 16 do 21 sat. U studenom se može razgledati od petka do nedjelje (uz iznimku 18. studenog kada je također otvoreno), dok je u prosincu dostupna svakog dana. Važno je napomenuti da je izložba zatvorena 24. i 25. prosinca, dok 31. prosinca ostaje otvorena za posjetitelje.

Svjetlosni Trakošćan nalazi se na adresi Dvor Trakošćan, Trakošćan 4, u općini Lepoglava, a blagdanska kulisa dvorca i njegove okolice idealna je za obiteljski izlet, romantičnu šetnju ili jednostavno bijeg u svijet mašte.

Naš video i fotografije donose djelić atmosfere, no doživljaj svjetlećeg dvorca najbolje je osjetiti uživo – pod zimskim nebom i u sjaju tisuća božićnih svjetala.