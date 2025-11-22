FOTO I VIDEO Stižu nam snimke iz cijele Dalmacije, kaos na brzoj cesti Solin-Klis zbog "ljubitelja ljetnih guma"

Hrvatski autoklub izvijestio je u 10:05 sati kako snijeg i olujan vjetar i dalje stvaraju velike poteškoće u prometu širom zemlje. Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te Dalmatinskoj zagori, dok su kolnici u velikom dijelu države mokri ili vlažni i izrazito skliski.

Snijeg pada u većem dijelu Dalmatinske zagore, a temperature na tom području su između -1 i 3°C.

Zbog niskih temperatura posebno je povećana opasnost od poledice, ponajprije na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozorava se i na moguće odrone.

Čitatelji nam šalju brojne snimke i fotografije.

Brza cesta Solin-Klis

Dugopolje

Trilj

Sutina

Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cestama, održavanje razmaka te upotreba propisane zimske opreme.

Izvanredna situacija na cestama

Zabilježen je kvar vozila u tunelu Sleme na autocesti A6 u smjeru Zagreba, zbog čega se promet odvija jednim trakom.

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra i dalje nema nijednog slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Dalmacije te između unutrašnjosti i Rijeke/Istre.

Zatvorene ceste zbog olujnog vjetra

Za sav promet zatvoreni su:

A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje

(obilazak za osobna vozila: DC50 i DC27 Gračac–Obrovac–Karin; za ostale skupine osim teških vozila DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Sv. Marije Magdalene

DC54 Maslenica–Zaton Obrovački

- Krčki most (DC102)

- Paški most (DC106)

- ŽC5126 Sveti Juraj–Krasno

Ceste otvorene samo za osobna vozila

- A6 Rijeka–Zagreb između Delnica i Kikovice

- (obilazak za ostala vozila: DC3 kroz Gorski kotar)

- A7 između Orehovice i Škurinja

- DC8 između Novog Vinodolskog i Senja

- DC25 Lički Osik–Gospić–Karlobag

- DC27 Gračac–Zaton Obrovački–Donji Karin

Zabrane za određene skupine vozila

Na A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) od Bakra do Novog Vinodolskog, državnoj cesti DC99 (čvor – mjesto Križišće) te lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica–čvor Križišće zabranjen je promet:

- autobusima na kat

- vozilima s kamp-prikolicama

- motociklima

- dostavnim vozilima

- vozilima s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina)

Na DC553 (Omiška obilaznica) ista zabrana vrijedi za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp-prikolicama.

Zimski uvjeti – dodatne zabrane

Gorski kotar

Zabrana za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez zimske opreme vrijedi na:

- A6 Bosiljevo II – Kikovica

- DC3 Zdihovo–Stubica–Delnice–Gornje Jelenje–Kikovica

- DC32, DC42, DC203, DC305, DC549, DC501

- ŽC5030, ŽC5032, ŽC5034, ŽC5062, ŽC5068, ŽC5191

- svim županijskim i lokalnim cestama područja Vrbovsko–Delnice–Čabar–Gornje Jelenje

- Lika, te dijelovi Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije

Zabrane vrijede na:

- A1 Bosiljevo 2 – Sveti Rok

- DC1 Čeglje–Karlovac–Vaganac–Udbina–Ondić–Gračac–Knin; Dugopolje–Klis

- DC23 Kapela–Žuta Lokva–Senj

- DC25 Korenica–Lički Osik

- DC27 Gračac–Zaton Obrovački

- DC42 Poljanak

- DC50, DC52, DC217, DC218, DC219, DC429, DC522

- ŽC5203, ŽC5217

- sve županijske i lokalne ceste područja Senja, Krasnog i Korenice

Splitsko-dalmatinska županija

Zabrane se odnose na:

- DC58 Labin–Prgomet–Ljubitovica

- DC220 Tijarica–Kamensko