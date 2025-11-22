FOTO I VIDEO Stižu nam snimke iz cijele Dalmacije, kaos na brzoj cesti Solin-Klis zbog "ljubitelja ljetnih guma"

Hrvatski autoklub izvijestio je u 10:05 sati kako snijeg i olujan vjetar i dalje stvaraju velike poteškoće u prometu širom zemlje. Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te Dalmatinskoj zagori, dok su kolnici u velikom dijelu države mokri ili vlažni i izrazito skliski.
Snijeg pada u većem dijelu Dalmatinske zagore, a temperature na tom području su između -1 i 3°C.
Zbog niskih temperatura posebno je povećana opasnost od poledice, ponajprije na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima. Na Jadranskoj magistrali (DC8) i cestama u gorju upozorava se i na moguće odrone.
Čitatelji nam šalju brojne snimke i fotografije.
Brza cesta Solin-Klis
Dugopolje
Trilj
Sutina
Vozačima se savjetuje maksimalan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cestama, održavanje razmaka te upotreba propisane zimske opreme.
Izvanredna situacija na cestama
Zabilježen je kvar vozila u tunelu Sleme na autocesti A6 u smjeru Zagreba, zbog čega se promet odvija jednim trakom.
Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra i dalje nema nijednog slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Dalmacije te između unutrašnjosti i Rijeke/Istre.
Zatvorene ceste zbog olujnog vjetra
Za sav promet zatvoreni su:
A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje
(obilazak za osobna vozila: DC50 i DC27 Gračac–Obrovac–Karin; za ostale skupine osim teških vozila DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)
Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Sv. Marije Magdalene
DC54 Maslenica–Zaton Obrovački
- Krčki most (DC102)
- Paški most (DC106)
- ŽC5126 Sveti Juraj–Krasno
Ceste otvorene samo za osobna vozila
- A6 Rijeka–Zagreb između Delnica i Kikovice
- (obilazak za ostala vozila: DC3 kroz Gorski kotar)
- A7 između Orehovice i Škurinja
- DC8 između Novog Vinodolskog i Senja
- DC25 Lički Osik–Gospić–Karlobag
- DC27 Gračac–Zaton Obrovački–Donji Karin
Zabrane za određene skupine vozila
Na A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) od Bakra do Novog Vinodolskog, državnoj cesti DC99 (čvor – mjesto Križišće) te lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica–čvor Križišće zabranjen je promet:
- autobusima na kat
- vozilima s kamp-prikolicama
- motociklima
- dostavnim vozilima
- vozilima s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina)
Na DC553 (Omiška obilaznica) ista zabrana vrijedi za autobuse na kat, motocikle i vozila s kamp-prikolicama.
Zimski uvjeti – dodatne zabrane
Gorski kotar
Zabrana za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez zimske opreme vrijedi na:
- A6 Bosiljevo II – Kikovica
- DC3 Zdihovo–Stubica–Delnice–Gornje Jelenje–Kikovica
- DC32, DC42, DC203, DC305, DC549, DC501
- ŽC5030, ŽC5032, ŽC5034, ŽC5062, ŽC5068, ŽC5191
- svim županijskim i lokalnim cestama područja Vrbovsko–Delnice–Čabar–Gornje Jelenje
- Lika, te dijelovi Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije
Zabrane vrijede na:
- A1 Bosiljevo 2 – Sveti Rok
- DC1 Čeglje–Karlovac–Vaganac–Udbina–Ondić–Gračac–Knin; Dugopolje–Klis
- DC23 Kapela–Žuta Lokva–Senj
- DC25 Korenica–Lički Osik
- DC27 Gračac–Zaton Obrovački
- DC42 Poljanak
- DC50, DC52, DC217, DC218, DC219, DC429, DC522
- ŽC5203, ŽC5217
- sve županijske i lokalne ceste područja Senja, Krasnog i Korenice
Splitsko-dalmatinska županija
Zabrane se odnose na:
- DC58 Labin–Prgomet–Ljubitovica
- DC220 Tijarica–Kamensko