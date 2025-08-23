FOTO I VIDEO Solin večeras živi u ritmu tradicije i okusa: "Iz Solinskog lonca – što su jeli naši stari"

Ispred Gašpine mlinice večeras vlada živahna atmosfera. Stotine posjetitelja okupljaju se na gastronomskoj manifestaciji "Iz Solinskog lonca – što su jeli naši stari", koja i ove godine vraća u život okuse i mirise tradicionalne kuhinje.

Iz kuhinjskih kutaka šire se zamamni mirisi tripica, manistre na pome, pure s mesom, pljeskavica od jadranske ribe i zapečenih lignji s povrćem. Na stolovima ne nedostaje ni slastica – domaćih kolača i fritula – koje nestaju u trenu. Jela pripremaju vrijedni članovi udruge Solinjani uz pomoć lokalnih restorana i partnera, a redovi za degustaciju stalno rastu.

Dok publika uživa u zalogajima, na pozornici se izmjenjuju glazbenici i izvođači. Večer su otvorile Solinske bubamare, a potom su nastupili Mia Sesartić i klapa Tamarin. Roko Sedlar i Magic Wish bend podižu publiku na noge, dok Pučki pivači Gospe od Otoka i gosti iz Virja donose dašak tradicije i zajedništva.

Ambijent 18. stoljeća u kojem se sve odvija dodatno obogaćuje doživljaj. Povijesna Gašpina mlinica pretvara se u kulisu u kojoj se spajaju kultura, gastronomija i druženje. Ulaz je slobodan, a osmijesi posjetitelja najbolji su pokazatelj da je Solin večeras središte tradicije i dobre zabave.