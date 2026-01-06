FOTO I VIDEO Mišić: "Ne priznajem Srpsku pravoslavnu crkvu, želim osnovati Hrvatsku pravoslavnu crkvu"

U organizaciji Udruge Hrvatski pravoslavni centar danas je u Splitu priređen prijam povodom badnjaka, koji se obilježava prema julijanskom kalendaru.

Povodom proslave pravoslavnog Božića, Hrvatski pravoslavni centar Predraga Mišića organizirao je svečani domjenak na kojem su se okupili istaknuti članovi Domovinskog pokreta te brojni simpatizeri. Okupljenima su se obratili Ivan Penava, Stipo Mlinarić i Ivan Šipić.

Predrag Mišić tom je prilikom iznio svoje stajalište o Srpskoj pravoslavnoj crkvi te najavio namjeru osnivanja Hrvatske pravoslavne crkve.

"Ne priznajem Srpsku pravoslavnu crkvu, kao nijednu bogomolju koja posvećuje noževe i pištolje i ide ubijati drugi narod samo zato što vjeruju u nešto drugo. Zato ih ne priznajem. Želim oformiti Hrvatsku pravoslavnu crkvu kojoj je isti taj srpski svet nakaradnim ukazom Karađorđa 1918. oteo svu imovinu i ugasio i hrvatsku i crnogorsku pravoslavnu crkvu", odgovorio je Mišić.

