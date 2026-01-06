SNV na božićnom prijemu dodijelio godišnje nagrade: Priznanje i Marku Veselinoviću

Na božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća (SNV), održanom 6. januara 2026. povodom božićnih i novogodišnjih praznika koji se slave prema Julijanskom kalendaru, dodijeljene su tradicionalne godišnje nagrade SNV-a.

Nagrada "Diana Budisavljević": Priznanje za humanost i pravednost

Nagrada "Diana Budisavljević" za humanost i pravednost dodijeljena je dugogodišnjoj ravnateljici Spomen-područja Jasenovac Ani Požar i povjesničarki Nataši Mataušić.

Požar je, kako je istaknuto, dio svog ratnog djetinjstva provela u jasenovačkom zatočeništvu. Tijekom dodjele naglašeno je da "svojim neumornim profesionalnim i životnim opredjeljenjem ne prestaje raditi na borbi za dostojanstvo sjećanja kao i za istinu o karakteru i posljedicama koncentracijskog sustava u Jasenovcu", uz napomenu da zbog zahtjevnog zdravstvenog stanja "nije mogla danas primiti nagradu".

U obrazloženju priznanja Mataušić navedeno je da je autorica i istraživačica lika i djela Diane Budisavljević te njezine istoimene akcije. Ujedno se ističe i njezin doprinos borbi protiv revizionizma i negacionizma, uz napomenu da je djelovala i kao predsjednica Upravnog vijeća Javne ustanove Spomen područja (JUSP) Jasenovac, kao i kroz suradnju sa Savezom antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske (SABA) i drugim organizacijama antifašističkog usmjerenja.

Nagrada "Dr. Gojko Nikoliš": Odlikovanja za antifašizam

Nagrada "Dr. Gojko Nikoliš" za antifašizam dodijeljena je profesoru i povjesničaru Ivi Goldsteinu, te istraživaču i autoru Mariju Šimunkoviću.

Goldstein je opisan kao profesor, antifašist i autor brojnih studija, ujedno i nastavljač rada Slavka Goldsteina te potomak na Jadovnu ubijenog imenjaka njegovog djeda Ive Goldsteina.

U obrazloženju nagrade za Šimunkovića istaknuto je da je "jedan od najmarljivijih istraživača okolnosti i sudbina u Drugom svjetskom ratu osobito onih vezanih za stradanja žrtava holokausta, samudaripena i genocida". Dodaje se i da je "autor brojnih studija i koautor izložbi", a posebno je izdvojena izložba o oslobođenju Grada Zagreba.

Nagrada "Svetozar Pribičević": Za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa

Nagrada "Svetozar Pribičević" za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa dodijeljena je županu Bjelovarsko-bilogorske županije Marku Marušiću, te dožupanima Tanji Novotni Golubić i Saši Lukiću.

U obrazloženju odluke istaknuto je da je predsjedništvo SNV-a nagradu dodijelilo "zbog odgovorne i uključive politike prema nacionalnim manjinama te očuvanja postignute razine njihovih prava u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji". Naglašeno je i da je izmjenama Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije osigurana trajna zastupljenost pripadnika srpske i češke nacionalne manjine u predstavničkoj i izvršnoj vlasti Županije, uključujući zajamčena mjesta zamjenika župana, neovisno o demografskom cenzusu propisanom zakonom. U obrazloženju se dodatno ističe da je time potvrđeno opredjeljenje "da se stečena razina manjinskih prava ne dovodi u pitanje promjenama statističkih pokazatelja, već da se čuva kao dio institucionalne i političke odgovornosti".

Nagrada "Nikola Tesla": Priznanja za unapređenje srpskih institucija

Nagrada "Nikola Tesla" za unapređenje srpskih institucija dodijeljena je Ženskom pjevačkom zboru SKD iz Splita, čija je voditeljica Ana Lunić, te predsjedniku Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Splita Marku Veselinoviću. Priznanja su dodijeljena u znak zahvalnosti "za sav njihov rad, hrabrost i dostojanstvo pokazano u doista teškim trenucima kako za Srbe tako i za sve druge ljude dobre volje i još boljih namjera".

Veselinović se obratio u ime dobitnika, istaknuvši kako priznanja prihvaćaju s čašću i obavezom da i dalje nastave doprinijeti njihovoj zajednici i društvu u cjelini.

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pohvalio je njegovu smirenost i razboritost prilikom incidenta u Splitu u studenome prošle godine, kada je grupa maskiranih muškaraca upala na otvaranje Dana srpske kulture.

"U sredinama kao što je splitska, koja je posebno važna za našu zemlju i Dalmaciju, bez ljudi kao što je Marko ne bi bilo onoga što treba manjinskim institucijama, a to je spremnost da se preuzme odgovornost kod djelovanja u interesu zajednice", kazao je Pupovac.

Dodao je i da su svi dobitnici nagrada pokazali hrabrost u trenucima kada se to tražilo, bez produbljivanja tenzija. "Bez vas ne bi bilo moguće štititi vrijednosti koje štite srpske manjinske institucije. Bez vas ne bi bilo one vjere u ljude, društvo i državu", poručio je svim odlikovanima.