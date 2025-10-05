FOTO I bivši gradonačelnik Puljak je stigao na utrku

Oblačno i vjetrovito jutro nije spriječilo Splićanke i Splićane da se u velikom broju odazovu humanitarnoj utrci Race for the Cure, koja se danas održava povodom Nacionalnog dana ružičaste vrpce.

Na ovogodišnje izdanje prijavilo se gotovo 5000 sudionika, a prikupljen je rekordan iznos od 70.000 eura. Sredstva će biti usmjerena na kupnju magnetne rezonance za KBC Split – prve takve u javnom zdravstvu u Hrvatskoj, namijenjene prvenstveno onkološkim pacijentima.

Cijeli protekli tjedan u Splitu bio je u znaku Pink vrpce. Započeo je velikim flashmobom na Rivi, nastavljen dron showom koji je obasjao splitsko nebo, a simbolično je zaključen spuštanjem ružičaste vrpce sa zvonika sv. Duje.

Unatoč hladnom i vjetrovitom vremenu, atmosfera na utrci je vedra i emotivna. Sudionici trče i hodaju u znak podrške svima koji se bore protiv raka dojke, uz poruku o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti.

U mnoštvu građana zapažen je i bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak, koji je sudjelovao u utrci. Njegova supruga, saborska zastupnica Marijana Puljak, objavila je fotografiju s događaja na svom Facebook profilu, uz poruku podrške svim sudionicima i zahvalu organizatorima.

Utrka se održava istoga dana kada cijela Hrvatska obilježava Nacionalni dan ružičaste vrpce, a Split još jednom pokazuje veliko srce i zajedništvo u borbi protiv bolesti koja pogađa tisuće žena svake godine.