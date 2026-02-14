FOTO Humanitarni rad još jednom povezao Kaštela i Livno: Pogledajte kako je bilo na 7. Livanjskoj noći

Tradicionalna Livanjska noć održana je sinoć u Kaštelima, u restoranu Nautik u Marini Kaštela. Noć koju Livanjska zajednica smatra jednom od najvažnijih večeri u godini, već 7. godinu se organizira u Kaštelima u cilju okupljanja Livnjaka radi zaštite, promicanja i promoviranja tradicijske kulturne baštine Livna. Livanjska noć spaja ne samo Livnjake već i simpatizere Livanjske zajednice koji porijeklo vuku iz Bosne i Hercegovine. I ove godine sala restorana Nautik bila je prepuna Livnjaka i njihovih prijatelja jer svaka Livanjska noć je humanitarnog karaktera.

Ovom prilikom prikupljala su se sredstva za potrebite obitelji Livna i Kaštela. Emocijom nabijena noć, uz nastup plesnog klupa Paganini i glazbenom podlogom Martini banda, Livnjaci su još jednom pokazali koliko je njihova zajednica jaka i uspješna.

Livnjaci idu u korak s vremenom pa je tako došao red i na nove mlade snage u zajednici te je izabran novi predsjednik Ante Lukač.

- Cilj naše zajednice je da okupljamo mlade i upoznajemo ljude s područja Livna te da djelujemo humano. U našoj zajednici imamo istaknute poslovne ljude koji svojom podrškom pomažu potrebitima. Prošle godine pomogli smo dvije obitelji iz Kaštela i jednu iz Livna. Nije nam važno porijeklo niti pomažemo isključivo Livnjake, nego djelujemo u lokalnoj zajednici i Livnu - pojasnio je Lukač.

Livanjska zajednica razvijala se tijekom godina te je u zadnje vrijeme pomlađena novim mladim snagama, kako navodi Lukač, te nadodaje kako nije važno jesu li rođeni u Livnu ili Kaštelima - ljubav prema Livnu je rođenjem nastala te se razvija tijekom života.

Okupljenima se obratio i konzul Republike Hrvatske u Livnu, Tomislav Vrdoljak koji je emotivnim govorom podsjetio kako je važno na životnom putu ne zaboraviti identitet i porijeklo. Livno je Livno - kratko je zaključio.

Grad Kaštela podržava Livanjsku zajednicu, a u ime gradonačelnika podršku ove večeri uputila je pročelnica Antonia Kljaić koja je istaknula kako ovakve večeri njeguju kulturu i tradiciju iseljenih Livnjaka.

- Ovo je jedna humanitarna gesta i jako dobar način povezivanja poslovnih ljudi Livna i Kaštela. Razmjenjujemo informacije i nadasve se dobro zabavljamo - kazala je Kljaić.

Predsjednik Skupštine Hercegbosanske županije Jozo Ćosić svojim prisustvom podržao je rad Livanjske zajednice te istaknuo važnu povezanost Kaštela, Livanjske zajednice te Vlade Hercegbosanske županije.

- Ovakve večeri su važne kako bi produbili prijateljstva koja traju dugi niz godina ali i kako bi humanitarno djelovali. Važno je imati svijest da postoje ljudi koji nisu u mogućnosti imati krov nad glavom ili koji su u teškoj financijskoj situaciji. Stoga je važno da se okupljamo i pomažemo potrebitima - zaključio je Ćosić.

Ovakve večeri uvijek su prilika za neke nove poslovne suradnje, a naravno, uvijek je prisutna dobra zabava. Nadamo se kako će suradnja ova dva grada izroditi novim idejama koje će pomoći razvoju kako kaštelanskog tako i livanjskog kraja.